شكرا لقرائتكم خبر عن «يُقضى الله بها الحاجات ويُستر بها العورات».. فضل صلاة التسابيح وكيفيه أدائها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يكثر أداء صلاة التسابيح، في مثل تلك الأوقات مع قدوم العشر الأواخر من شهر رمضان، ويتبارى الناس في العبادة في تلك الأيام، ويمكن تأديه صلاة التسابيح في المنزل.

دار الإفتاء من جانبها أوضحت في فتوى لها كيفية أداء صلاة التسابيح، موضحة أنها 4 ركعات «بتسليمة واحدة» بدون تشهد أوسط، لافتة إلى أنه في كل ركعة من الركعات الأربع تُقرأ فاتحة الكتاب وسورة «أي سورة تختارها».

وفندت دار الإفتاء، خطوات تأديه صلاة التسابيح فيما يلي:

1- تصلى صلاة التسابيح أربع ركعات «بتسليمة واحدة» بدون تشهد أوسط.

2- في كل ركعة من الركعات الأربعة في صلاة التسابيح تقرأ بفاتحة الكتاب وسورة «أى سورة تختارها» بعد القراءة مباشرة.

3- قبل الركوع تقول وأنت قائم هذه التسبيحات «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 15 مرة.

4- ثم تركع وبعد التسبيح المعتاد في الركوع تقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات

5- ثم ترفع رأسك من الركوع قائلًا: سمع الله لمن حمده ... إلخ، ثم تقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات.

6- ثم تهوى ساجدًا وبعد التسبيح المعتاد في السجود تقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات.

7- ثم ترفع رأسك من السجود بين السجدتين بعد الدعاء المعتاد فتقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات.

8- ثم تسجد وبعد التسبيحات المعتادة في السجود تقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات.

9- ثم ترفع رأسك من السجود وتجلس القرفصاء في استراحة خفيفة بين السجود والقيام وتقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات، فذلك 75 مرة في كل ركعة.

10- وتفعل ذلك 4 مرات أي في الركعات الأربع فيكون 300 تسبيحة، وهذه طريقة صلاة التسابيح.

وفي فتوى سابقة لها، قالت لجنة أمانة الفتوى بدار الإفتاء إن حديث صلاة التسابيح مروي من طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة، وقد أخرج حديثها أئمة الإسلام وحفاظه.

وحول فضل وثواب صلاة التسابيح، وجهت دار الإفتاء النصح إلى عموم المسلمين بالقيام بصلاة التسابيح ولو مرة واحدة في هذا الليالي المباركة العشر الأواخر من شهر رمضان، وقد ورد أنها مكفرة للذنوب، ومفرجة للكروب، وميسرة للعسير، ويقضى الله بها الحاجات، ويؤمن الروعات ويستر بها العورات.