شكرا لقرائتكم خبر عن رش الحدائق العامة بكورنيش السويس تزامنا مع عيد شم النسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت فرق الادارة العامة للأمراض المتوطنة بمديرية الصحة بالسويس برش الحدائق العامة والجناين بالكورنيش للقضاء على البعوض والحشرات الطائرة والزاحفة والقوارض، تزامنا مع عيد شم النسيم، ومازالت التغطية مستمرة بجميع إرجاء محافظة السويس للحفاظ على المواطنين والصحة العامة.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء ا.ح عبدالمجيد صقر محافظ السويس لتوفير بيئة صحية والحد من انتشار الأمراض خاصة في ظل الموجه الثالثة من فيروس كورونا المستجد، وبناءآ على تعليمات الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس، بالتعاون مع الدكتورة سوزان جميل مدير عام إدارة الأمراض المتوطنة بالمديرية لتغطية جميع الأحياء والمناطق السكنية والحدائق بمحافظة السويس.