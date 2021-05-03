شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة لتخفيض أسعار تقنين أراضى صغار المنتفعين فى الوادى الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد اليوم الاثنين، إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار رسوم تقنين الأوضاع لصغار المنتفعين من أراضي الدولة تشجيعا للاستثمار الزراعي.



أكد الزملوط، أن المبادرة تشمل التخفيض للمساحات من فدان واحد حتى 10 أفدنة، بحيث يتم خصم 50% من قيمة الأرض حال سداد قيمتها خلال شهر مايو الجارى 2021، وخصم 25% حال سداد قيمتها خلال شهر يونيو 2021، وخصم 15% حال سداد قيمتها خلال شهر يوليو 2021.



أضاف الزملوط، أنه بالنسبة المساحات من 10 أفدنة إلى 20 فدانا يجري خصم 25% من قيمة الأرض حال سداد قيمتها خلال شهر مايو الجارى 2021، وبالنسبة المساحات أكثر من 20 فدانا حتى 50 فدانا، يجري خصم 15% من قيمة الأرض حال سداد قيمتها خلال شهر مايو الجارى 2021، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيف العبء عن المواطنين المنتفعين بتقنين اراضي وضع اليد، طبقًا لقانون 144 لسنة 2017، ودعمًا لمزارعي المحافظة وتشجيعًا للاستثمارات الزراعية بها.