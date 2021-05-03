شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير محاضر ضد محلات بيع الفسيخ وإعدام كميات من الأسماك الفاسدة في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة في بني سويف، قيامه بتكليف إدارة الطب الوقائي بقيادة الدكتورة أمنية حسن بتكثيف الرقابة والتفتيش على أماكن عرض وبيع وتداول الأغذية والسلع خاصة اللحوم والأسماك على اختلاف أشكالها وأنواعها، حيث قامت فرق من قسم مراقبة الأغذية بعمل حملات تفتيشية بمراكز ومدن ببا والفشن وإهناسيا، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية والتموين والطب البيطري والأمن، وأسفرت عن ضبط بعض السلع التالفة ومنتهية الصلاحية وتحرير محاضر لمخالفات الاشتراطات الصحية وإعدام بعض السلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي.



قال وكيل الوزارة، إن مكتب مراقبة الأغذية في ببا قام بالمرور على العديد من المنشآت الغذائية بمدينة ببا وتم سحب 8 عينات أسماك مملحة وأسماك مدخنة وأسماك ولحوم مجمدة، وتحرير 3 محاضر جنح صحية لمخالفة الاشتراطات الصحية فيما تم إعدام 17 كجم أغذية تالفة، وفي إهناسيا تم المرور على 7 منشآت غذائية، وسحب 10 عينات رنجة وسمك مجمد ولحوم وكبدة مجمدة وإرسالها للمعمل للتحليل، وإعدام 29 كجم مجمدات لوجود سائل انفصالى بها وتغير في خواصها الطبيعية، بجانب تحرير 11 محضرا لعدم حمل شهادات صحية، و6 محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية و٤ محاضر لنقل اللحوم في عربات غير مخصصة لهذا الغرض.

بينما قام فريق مراقبة الأغذية بإدارة الفشن الصحية بالمرورعلي 11 منشأة غذائية وتحرير 10 محاضرجنح صحية لعدم استيفاء اشتراطات النظافة وعدم حمل شهادات صحية لمزاوله المهنة، وسحب 8 عينات من الأسماك المجمدة والرنجة والفسيخ، وتم التحفظ على كمية من الفسيخ المملح كبير الحجم غير صالح للاستهلاك، بجانب قيام الطب البيطري بالتحفظ على كمية من اللحوم غير صالحة للاستهلاك، فيما قام التموين بتحرير مجضر لأحد المحال «بدون ترخيص» يعمل في مجال ذبح الطيور الحية، وإعدام أغذية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي تقدر بـــ 23 كجم منهم ٥ كجم مجمدات.