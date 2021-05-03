شكرا لقرائتكم خبر عن ذروة ارتفاع درجة الحرارة الساعة 3 عصر غد.. 4 نصائح عاجلة من الأرصاد للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت هيئة الأرصاد الجوية نصائح للتعامل مع حالة الطقس خلال هذا الأسبوع والموجة الحارة ودرجات الحرراة السائدة، والتي تبدأ في الانخفاض يوم الجمعة المقبل.

ونصحت الهيئة بعدم التعرض مباشرة لأشعة الشمس، وعدم ترك مواد قابلة للاشتعال في السيارات مثل زجاجات الكحول والذى يتسخدم في التطهير ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجة فيروس كورونا المستجد، ونصحت أيضًا بارتداء الملابس القطنية الفضفاضة والإكثار من تناول السوائل وخصوصًا الماء بعد الافطار وفترة الليل.

وأكدت هيئة الأرصاد استمرار ارتفاع درجة الحرارة خلال طقس الثلاثاء والأربعاء عن حالة الطقس اليوم نتيجة مرور كتلة هوائية شديدة الحرراة تهب من الشرق، ويرافقها مرتفع جوي في الطبقات العليا من الجو يعمل على مزيد من الارتفاع في درجات الحرارة، ويصاحبها انخفاض في الرطوبة النسبية ومع زيادة فترة سطوع الشمس وعدم وجود سحب في السماء تعمل على تشتتها مما يزيد الشعور بالجو الساخن.

حالة الطقس غدًا الثلاثاء

تواصل درجات الحرارة الارتفاع ليكون الطقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبري وجنوب البلاد وجنوب سيناء والوجه البحري ويكون حارًا فقط على السواحل الشمالية، ويصبح الطقس في مصر معتدلاً خلال ساعات الليل على جميع أنحاء الجمهورية.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر واتجاه الرياح من شمالية غربية إلى جنوبية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة ويتراوح الموج بين 1.5 متر و2.25 متر واتجاه الرياح من شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وتصبح أهم الظواهر الجوية المتوقعة غدًا هي استمرار نشاط الرياح كما هو الحال اليوم على شمال الصعيد وكذلك جنوب سيناء بشكل متقطع.

ويكون اتجاه الرياح على الشمالية شمالية والقاهرة الكبري غربية وعلى شمال الصعيد وجنوبه شمالية شرقية.

وتكون الرطوبة النسبية المتوقعة غدًا على القاهرة الكبري 65 – 35، السواحل الشمالية 75- 40، شمال الصعيد 30-20، جنوب الصعيد 25-15.

نصائح الأرصاد للتعامل مع أحوال الطقس هذا الأسبوع ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس في القاهرة غدًا

يستمر ارتفاع درجة الحرارة غدًا في القاهرة وتصل إلى 40 درجة العظمي والمحسوسة إلى 41 درجة بينما تكون الصغرى 23 درجة وتكون ذروة الارتفاع الساعة الثالثة عصرًا.

حالة الطقس في الإسكندرية غدًا

تصل درجة الحرارة غدًا في الإسكندرية إلى 34 درجة العظمي والمحسوسة إلى 35 درجة بينما تكون الصغري 20 درجة وتكون ذروة الارتفاع الساعة الواحدة ظهرًا.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

تظل درجات الحرارة مرتفعة وتصل إلى 43 درجة للعظمي في إدفو، وتكون درجات الحرارة المتوقعة في مصر غدًا العظمي والصغري كما يلي :

درجة الحرارة في القاهرة 40- 23

درجة الحرارة في الإسكندرية 34- 20

درجة الحرارة في طنطا 40- 41

شبين الكوم 40-23

دمنهور 37 – 21

بلطيم 32 – 20

بورسعيد 30-20

دمياط 30- 20

الزقازيق 40-22

المنصورة 39-21

الإسماعيلية 40-21

السويس 40-22

العريش 33-20

شرم الشيخ 38- 26

الغردقة 39- 27

الفيوم 40-23

بنى سويف 41-23

المنيا 41- 24

درجة الحرارة في أسيوط 41- 24

درجة الحرارة في سوهاج 42- 25

درجة الحرارة في قنا 42- 26

درجة الحرارة في الأقصر 42- 27

درجة الحرارة في أسوان 42- 28

ادفو 43- 27

الوادي الجديد 42- 26

نصائح الأرصاد للتعامل مع أحوال الطقس هذا الأسبوع ودرجات الحرارة المتوقعة

طقس الأربعاء

تشير توقعات حالة الطقس الأربعاء إلى طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبري وجنوب البلاد ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية وحار على السواحل الشرقية ومعتدل خلال ساعات الليل على كل الأنحاء، وينحصر نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

طقس الخميس

يكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى وجنوب البلاد والوجه البحري وجنوب سيناء ومائل للحرارة فقط على السواحل الشمالية ومعتدل ليلاً على الأنحاء كافة، وينحصر نشاط الرياح فقط على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء.

طقس الجمعة

تهدأ الموجة الحارة نسبيًا على شمال البلاد والقاهرة، ويستمر نشاط الرياح على القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

نصائح الأرصاد للتعامل مع أحوال الطقس هذا الأسبوع ودرجات الحرارة المتوقعة

نصائح الأرصاد للتعامل مع أحوال الطقس هذا الأسبوع ودرجات الحرارة المتوقعة

نصائح الأرصاد للتعامل مع أحوال الطقس هذا الأسبوع ودرجات الحرارة المتوقعة

درجات الحرارة في مصر خلال الأسبوع