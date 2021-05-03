شكرا لقرائتكم خبر عن جولة محافظ الفيوم تكشف خطة الحكومة لتطوير السواقى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، سير العمل بمشروع تطوير منطقة السواقي، وقال محافظ الفيوم خلال حديثه مع الصحفيين، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لتنفيذ مشروع تطوير منطقة السواقى، كونها واجهة تاريخية وحضارية للمحافظة، مشيراً إلى البدء في الأعمال الإنشائية ونقل ورفع خطوط المياه والمرافق العامة بالمنطقة.

لفت «الأنصاري» إلى الاستعانة بمتخصصين واستشاريين في التطوير المعماري لإعداد مخطط لتطوير متكامل لمنطقة السواقي التي تعبر عن هوية المحافظة بصورة مباشرة، مؤكداً مراعاة الدراسات المرورية والمظهر البيئى والحضاري للموقع بشكل عام، لتنفيذ مخطط تطوير متكامل يحقق عائد اقتصادي من خلال إقامة عدد من الكافتيريات والمطاعم والبازارات السياحية، وتكون عبارة عن مناطق مجانية مفتوحة للمواطنين، مؤكداً أن المشروع سيغير شكل العاصمة والمنطقة بالكامل.

كشف محافظ الفيوم أن مشروع تطوير ميدان السواقي يشمل إحلال وتجديد البنية التحتية للمنطقة المحيطة بالمشروع، وإنشاء أعمال هندسية على بحر يوسف، فضلاً عن المطاعم والكافتيريات، والمناطق المجانية المفتوحة للزوار، حتى تكون المنطقة متنفساً لجميع أهالي المحافظة، مؤكداً أن المحافظة لن تتحمل أي تكلفة مالية في أعمال تطوير ميدان السواقي، لافتاً إلى طرح المشروع بنظام حق الانتفاع للحفاظ على أصول الدولة.

تابع المحافظ، أنه سيتم رفع كفاءة السواقي وإعادتها إلى موقعها بعد انتهاء أعمال التطوير، وتزويد الحديقة المقابلة لقصر الثقافة بعدد من البازارات لعرض الحرف اليدوية التي تتميز بها المحافظة.