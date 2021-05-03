شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 45 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع في الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، توريد 45 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع منذ بدء موسم التوريد، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية.

وأشار وكيل وزارة التموين بالغربية، إلى أن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 22 صومعة وشون وهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وأن المستهدف توريده هذا العام من محصول القمح 132 ألف طن.

وناشد «أبوهاشم»، المزارعين، بإتباع تعليمات التوريد والاستلام لمحصول موسم هذا العام من القمح، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.