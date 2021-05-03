شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 382 كيلو لحوم وأسماك فاسدة خلال حملة تموينية في الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكّنت مديرية التموين بالغربية، من ضبط 382 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الأدمى، داخل منافذ بيع مواد غذائية.

وأكد محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، في بيان، الاثنين، أن حملة مكبرة شنتها المديرية بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري تمكنت من ضبط 382 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمى، داخل مول تجارى واثنين محال لبيع اللحوم والأسماك في طنطا.

وجىر التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.