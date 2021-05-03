شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي: زيارة مقابر الأولياء مُحبب.. والدعوة عندهم مُستحبة وهذا تبركا وليس شركا». والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، حكم زيارة الأضرحة ومقامات آل بيت النبوة، قائلا: «زيارة مقابر الأولياء محبب.. ومستحب أن ندعو عندهم لأن هذه أماكن محل القبول، وهذا تبركا وليس شركا».

وقال علام، خلال برنامج «كتب عليكم الصيام» على قناة صدى البلد: «زيارة مقامات آل بيت النبوة والصالحين مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية من أقرب القربات وأرجى الطاعات قبولًا عند رب البرية، بل بمنزلة مجالسة الصالحين».

وتابع: زيارة القبور على جهة العموم مندوب إليها شرعًا؛ حيث حثَّ النبي (ص) على زيارة القبور قائلا «زوروا الْقبور فإنها تُذَكِّرُ الْمَوْتَ»، وفي رواية أخرى للحديث: «فَإِنَها تُذكر الآخرة».

وأضاف: «أَولى القبور بالزيارة بعد رسول الله (ص) قبور آل البيت النبوي الكريم، وقبورهم روضات من رياض الجنة، وفي زيارتهم ومودتهم بر وصلة لرسول الله كما قال الله تعالى (قل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى)».