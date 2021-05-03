شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن": 20 ألف سيدة ضمن المستفيدات من مشروع مستورة بـ340 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرحت الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى بأن مبادرة "مستورة " تعد من أنجح المبادرات المصرية التى استهدفت المرأة المعيلة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والذى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإطلاقها بهدف تغيير الأوضاع المعيشية ، وإحداث نقلة فى تحسين جودة الحياة والعمل على التمكين الاقتصادى للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا وخاصة المرأة، موضحة أن الوزارة تعمل على تشغيل القادرين على العمل من الفئات المستحقة للدعم، ودفعهم للانتقال من الحماية إلى الإنتاج لذلك سوف يتم توجيه تمويل مستورة فى الفترة القادمة فى القرى والمحافظات المستهدفة من "تكافل وكرامة".

وأضافت " القباج " أن تمويل مشروع مستورة تم تطبيقه بالفعل على أرض الواقع منذ بداية انطلاقه فى عام المرأة 2017، بتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية، بتخصيص 250 مليون جنيه للمبادرة التى تنفذ برعاية بنك ناصر الاجتماعى بالتعاون مع صندوق تحيا مصر الذى يحرص على توفير شتى سبل الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية للمرأة المصرية، لاسيما السيدات المعيلات لأسرهن، وتستهدف المبادرة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة المصرية بقرض عينى مباشر غير نقدى، يسلم كمشروع مما كان سببا فى وتمكين المرأة اقتصاديًا بتوفير فرص عمل لها، وتمكينها لكى تصبح عضوًا منتجًا فى المجتمع حيث استطاع تمويل «مستورة» أن يشكل فارقاً كبيراً فى الحياة الشخصية والمهنية لعدد كبير من النساء البسيطات، وحولهن إلى منتجات قادرات على العمل وكسب القوت وقد كرم رئيس الجمهورية احد المستفيدات من التمويل فى احتفالية الام المثالية هذا العام .

وأوضحت " القباج" أن عدد المستفيدين من التمويل بلغ اكثر من 20 ألف سيدة بمبلغ اجمالى 340 مليون جنيه تقريبا منذ بدء النشاط وقد نجح تمويل مستورة فى تغطية كافة مشروعات التنمية حيث تنوعت الأنشطة ما بين مشروعات تجارية احتلت الصدارة فى التنفيذ وبلغ عددها أكثر من 10الاف مشروعا بقيمة إجمالية تصل إلى 170 مليون جنيه يليها فى الاقبال على التنفيذ مشروعات الإنتاج الحيوانى والتى بلغ عددها 7500مشروعا بإجمالى 134 مليون جنيه تقريبا بينما يأتى تنفيذ المشروعات المنزلية بعدد 1581 مشروعا بإجمالى 18 مليون جنيه تقريبا ثم المشروعات الصناعية والمشروعات الخدمية .

وأشارت " القباج " الى انه تم اعادة اطلاق مشروع تمويل مستورة للمرأة المعيلة بمحددات وشروط اكثر تيسيرا بهدف العمل على تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا مع تقديم حزمة من الخدمات والاجراءات التى من شأنها اتاحة نماذج تنموية شاملة مع تقديم خدمات التدريب على إدارة المشروعات و التسويق و التوزيع لضمان فرص اكبر لنجاح المشروعات الممولة هذا بالإضافة الى توفير حسابات ادخارية متناهية الصغر للمستفيدات وتوفير كروت ميزة موضحة ان البنك بصدد صرف عدد ٤٠٠ مشروع بمحافظات الوادى الجديد وسيناء وكفر الشيخ ما بين مشروعات تمويل نشاط الثروة السمكية و المشروعات الصناعية و التكميلية وايضا النشاط الزراعى والإنتاج الحيوانى و المشروعات التجارية، كما سيتم وضع الأولوية للمحافظات الحدودية والعمل على الاهتمام بالتنمية الشاملة و بالأخص قرى مبادرة حياة كريمة لتقديم نموذج تنموى متكامل لتمويل مشروعات متنوعة وفقا للدراسة المجتمعية و التسويقية الخاصة بنقاط التميز لكل قرية.

وعن شروط منح التمويل أوضحت "القباج" أن منح التمويل يتم فى صورة مشروعات وليس مبالغ نقدية يتم الحصول عليها بعد استيفاء شروط المنح على أن يتراوح عمر المستفيدة ما بين 21 الى 60 عام والجدير بالذكر ان سداد التمويل يكون بحد اقصى 24 شهرا وتتراوح قيمة التمويل بين 4 آلاف و30الف جنيه .