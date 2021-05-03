- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن الأقصر : الحدائق والمنتزهات خالية في شم النسيم لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر إن الحدائق والمتنزهات بجميع مدن المحافظة ظهرت خالية تماماً من أى رواد للااحتفال بعيد شم النسيم، في إطار تطبيق خطة الدولة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا من خلال منع التجمعات والزحام.
وأشار محافظ الأقصر، إلى التزام أهالي المحافظة بالتعليمات وعدم الخروج للحدائق والمتنزهات العامة، الذي يعكس وعى وحرص أهالي الأقصر.
وجه محافظ الأقصر، الشكر للأهالي لحرصهم على التجاوب التام مع الإجراءات الاحترازية المقررة، داعياً إياهم إلى استمرار الالتزام بالإجراءات من أجل الحفاظ على سلامتهم وسلامة أسرهم، مؤكداً أن أجهزة الدولة تبذل قصارى جهدها للخروج من الأزمة والحفاظ على حياة المواطنين.
أوضح محافظ الأقصر، تكليف رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة على مدار الساعة لكافة الحدائق لاسيما خلال الفترة المسائية التى تمثل فترة الذروة لخروج المواطنين للمتنزهات.