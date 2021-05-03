شكرا لقرائتكم خبر عن الأقصر : الحدائق والمنتزهات خالية في شم النسيم لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر إن الحدائق والمتنزهات بجميع مدن المحافظة ظهرت خالية تماماً من أى رواد للااحتفال بعيد شم النسيم، في إطار تطبيق خطة الدولة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا من خلال منع التجمعات والزحام.

وأشار محافظ الأقصر، إلى التزام أهالي المحافظة بالتعليمات وعدم الخروج للحدائق والمتنزهات العامة، الذي يعكس وعى وحرص أهالي الأقصر.

الحدائق والمنتزهات خالية فى شم النسيم

وجه محافظ الأقصر، الشكر للأهالي لحرصهم على التجاوب التام مع الإجراءات الاحترازية المقررة، داعياً إياهم إلى استمرار الالتزام بالإجراءات من أجل الحفاظ على سلامتهم وسلامة أسرهم، مؤكداً أن أجهزة الدولة تبذل قصارى جهدها للخروج من الأزمة والحفاظ على حياة المواطنين.

الحدائق والمنتزهات خالية فى شم النسيم

أوضح محافظ الأقصر، تكليف رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة على مدار الساعة لكافة الحدائق لاسيما خلال الفترة المسائية التى تمثل فترة الذروة لخروج المواطنين للمتنزهات.

الحدائق والمنتزهات خالية فى شم النسيم