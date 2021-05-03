شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 2 مليون سجلوا للحصول على لقاح «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد عبدالفتاح، وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، أن هناك أكثر من 2 مليون مواطن سجلوا على الموقع الإلكترونى الخاص للحصول على تطعيم كورونا، لافتا إلى أنه تم تسريع وتيرة التسجيل مع بداية الأسبوع الجارى، لتصل إلى 200 ألف تطعيم فى اليوم، مع انتظار وصول كميات كبيرة من اللقاح خلال الأسابيع المقبلة.

وأشار إلى أن أعراض الموجة الثالثة تكاد تكون متطابقة ما بين الموجتين الأولى والثانية، وتظل الأعراض التنفسية هى الأوضح والأهم، ولفت إلى أن المحافظات الأعلى فى الإصابة هى القاهرة، والمنوفية، وأسوان، وسوهاج، وقنا، والبحر الأحمر، ويجرى التعامل مع الزيادات فيها، موضحا أن السلالة الهندية امتدت إلى 17 دولة، لكن حتى الآن لم يتم رصد دخولها مصر.

إلى ذلك، أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن فرق التواصل المجتمعى بالوزارة قدمت التوعية الصحية خلال اليوم الأول من عملها أمس الأول، لـ 50 ألف مواطن بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا وأهمية تلقى اللقاح بقنا، ضمن تكثيف حملات التوعية الصحية بمحافظات الصعيد.

وذكرت الوزارة أنه تم تطعيم 4 آلاف مواطن بلقاح فيروس كورونا، ضمن الفئات المستحقة بمحافظة قنا حتى الآن.

وعالميًا، أوصت المفوضية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبى بتخفيف قيود دخول السياح الأجانب، الذين حصلوا على التطعيمات ضد فيروس «كوفيد 19» بلقاحات من وكالة الأدوية الأوروبية أو منظمة الصحة العالمية. ووصل عدد إجمالى الإصابات فى الهند بفيروس كورونا إلى نحو 20 مليونا، بعد تسجيل نحو 368 ألف إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما وصل إجمالى الوفيات إلى أكثر من 218 آلاف حالة بعد تسجيل 3417 حالة وفاة جديدة.

وامتلأت المستشفيات عن آخرها وتضاءل مخزون الأكسجين، وتجاوز الوضع الطاقة الاستيعابية فى محارق الجثث فى الهند، وفرضت 11 ولاية أشكالا من القيود لمحاولة كبح انتشار العدوى، لكن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودى مترددة فى فرض عزل عام على مستوى البلاد، خشية التداعيات الاقتصادية. وحث زعماء 13 حزبا معارضا، أمس الأول، رئيس الوزراء، على تدشين حملة تطعيم وطنية بالمجان على الفور وإعطاء الأولوية لإمداد المستشفيات ومراكز الصحة بالأكسجين.

وأعلن مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الليبى، اللواء خالد المحجوب، عن وصول 50 ألف جرعة من لقاح «سبوتنيك V» الروسى إلى مدينة بنغازى.

وقررت اللجنة العليا لمواجهة كورونا فى سلطنة عمان عدم إقامة صلاة عيد الفطر هذا العام.