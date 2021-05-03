شكرا لقرائتكم خبر عن «شم النسيم» دون حدائق أو شواطئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتشرت قوات الشرطة فى محيط الحدائق والمتنزهات العامة بجميع المحافظات، أمس، تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء بمنع أى احتفالات بأعياد الربيع وشم النسيم، ومنع التجمعات أو إقامة أى احتفالات أو فعاليات، لمكافحة انتشار فيروس كورونا، بالتنسيق مع الجهات المختصة لإغلاق الحدائق العامة.

ودفعت وزارة الداخلية بسيارات شرطية، مصحوبة بقوات أمنية فى الميادين العامة، وأمام المتنزهات، لمنع أى تجمعات أو احتفالات، وانتشر كذلك رجال المرور بالشوارع الرئيسية لتسهيل حركة سير المواطنين، ومنع حدوث أى تكدس مرورى.

وشهد ميدان «نهضة مصر» تواجدًا مكثفًا لقوات الأمن، تزامنًا مع أعياد شم النسيم، لتطبيق قرار مجلس الوزراء بإغلاق حديقة الحيوان فى الجيزة، كما تم الدفع بسيارتى شرطة أمام كوبرى الجامعة من اتجاه المنيل.

وفى القاهرة، انتشر رجال الأمن أمام الحدائق والمتنزهات لتنفيذ قرار المحافظ، اللواء خالد عبدالعال، بإغلاق تلك الأماكن خلال أعياد شم النسيم، حفاظًا على سلامة المواطنين ومنعًا لانتشار عدوى فيروس كورونا، بسبب ما تشهده هذه الأماكن من تكدسات وتجمعات متنوعة.

وأغلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أبواب حدائق الحيوان والأورمان والأسماك، وحدائق الحيوان الإقليمية أمام الزوار، فيما غابت مظاهر الاحتفالات فى المحافظات، أمس، بعد تنفيذ قرارات الإغلاق التام للحدائق والشواطئ، لمنع تجمعات المواطنين، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

فى الإسكندرية، تم إغلاق الحدائق والمتنزهات العامة والشواطئ، وتم التشديد على تكثيف الرقابة على الأسواق. وفى القليوبية، خلت شوارع المدن من المارة، وتابع رؤساء المدن إجراءات مواجهة تجمعات المواطنين فى الحدائق العامة.