شكرا لقرائتكم خبر عن «العشر الأواخر»: الأوقاف تمنع صلاة التهجد فى المساجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بالتزامن مع بدء العشر الأواخر، قررت وزارة الأوقاف منع إقامة صلاة التهجد فى المساجد التابعة لها، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والاكتفاء بصلاة التراويح وتطبيق التباعد أثناء الصلاة، وناشدت المصلين تأدية صلاة التهجد فى المنازل. وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الوزارة ستنهى خدمة أى إمام أو عامل تثبت مشاركته أو سماحه بصلاة التهجد داخل المسجد.

وأصدرت الوزارة منشورًا، أمس، تم توزيعه على المديريات وإدارات الأوقاف على مستوى الجمهورية، تحت عنوان «تعميم طوارئ العشر الأواخر من رمضان»، تضمن التنبيه على جميع مديريات وإدارات الأوقاف بعدم السماح بأى إجازات أو راحات أو السماح بترك المسجد على مدار الأسبوع لجميع الأئمة والعمال والمؤذنين ومقيمى الشعائر من تاريخه حتى صلاة يوم الجمعة ١٤ مايو ٢٠٢١.

مع استمرار التفتيش وتأكيد الالتزام بالإجراءات الوقائية وإجراءات التباعد وإغلاق دورات المياه، وعدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد بالمساجد أو أى موائد إفطار أو أى دروس أو خواطر دعوية قبل أو بعد الصلاة أو أثناء صلاة التراويح أو غير ذلك. وتضمن المنشور التأكيد على الالتزام بفتح المسجد قبل الصلاة بربع ساعة على الأكثر وإغلاقه بعد الصلاة بعشر دقائق على الأكثر، مع أخذ علم جميع مديرى الإدارات والمفتشين والأئمة وجميع العاملين بذلك، وسرعة موافاة رئيس القطاع الدينى بأى مخالفة.

على صعيد متصل، قرر وزير الأوقاف إحالة جميع العاملين بمسجد المنتصر بالله بالزاوية الحمراء للتحقيق العاجل، لتخلف العمال عن الحضور فى صلاة الفجر، كما تمت إحالة إمام المسجد للتحقيق أيضًا لتقصيره فى الإشراف على المسجد.