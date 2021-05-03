شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الروسى: عودة السياحة إلى الغردقة وشرم الشيخ خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف السفير الروسى بالقاهرة غيورغى بوريسينكو، أنه من المنتظر عودة السياحة الروسية لمنتجعى الغردقة وشرم الشيخ خلال شهر، مشيرًا إلى أن السائحين الروس سيكونون آمنين بمنتجعى الغردقة وشرم الشيخ.

وأشاد السفير الروسى، خلال مؤتمر صحفى بأحد فنادق الغردقة، أمس، بالإجراءات الأمنية المتخذة لتأمين المطار، خاصة بعد تلافى جميع الملاحظات التى أبدتها اللجان الأمنية الروسية التى زارت المطار، كما أشاد بالإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأكد السفير أنه على تواصل دائم مع وزيرى السياحة والصحة، موضحًا أنه بحث مع مسؤولى محافظة البحر الأحمر الترتيبات الخاصة لاستقبال السائحين الروس خلال الأيام المقبلة، وجاهزية الفنادق والقرى السياحية والمطارات والطرق.

وأكد على العلاقة الطيبة بين مصر وروسيا منذ عهد الرئيس عبدالناصر حتى الوقت الحالى بين الرئيسين بوتين والسيسى.

وأشار إلى أن الاتفاق الذى تم بين الرئيسين تضمن: ضرورة وجود استعدادات لسلطات الطيران المدنى فى البلدين لاستئناف الرحلات الجوية، لافتًا إلى أن السلطات الجوية فى روسيا تتخذ إجراءات حقيقية لعودة الطيران للغردقة وشرم الشيخ، ونتابع الإجراءات الأمنية والاحترازية التى يتم اتباعها داخل مطارى الغردقة وشرم الشيخ.

وقال السفير: الوضع فى مصر مستقر ونتابع جهود الحكومة المصرية للقضاء على فيروس كورونا، ونعلم جيدا أن هناك عددًا كبيرًا من العمالة السياحية بالبحر الأحمر وشرم الشيخ، تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا وهذا عمل جيد.

وأشار إلى أن السائحين الروس مشتاقون لشمس وبحر الغردقة وشرم الشيخ، وقال: «نحن نؤمِّن عودتهم لهذه المناطق».