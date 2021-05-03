شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة القمص صرابامون ويصا كاهن كنيسة الملاك بالأقصر عن 63 عاما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إيبارشية الأقصر وتوابعها، الإثنين، وفاة القمص صرابامون ويصا كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالأقصر، عن عمر 63 سنة، بعد خدمة كهنوتية دامت لأكثر من 28 سنة.

ولد القمص صرابامون ويصا باسم "مهنى ويصا" يوم 29 سبتمبر 1958 بمدينة إسنا جنوب الأقصر، وحصل على ليسانس الحقوق جامعة القاهرة عام 1981، وسُيم كاهناً في 4 أبريل 1993، ورقي للقمصية في 10 يناير عام 2000.

ويترأس صلوات الجنازة الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر، في الساعة التاسعة مساء بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالأقصر، ويتم بعد ذلك دفن الجثمان بدير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر.

وتقدم الأنبا يوساب، أسقف عام الأقصر، بالعزاء لمجمع كهنة الإيبارشية، في وفاة القمص صرابامون ويصا.