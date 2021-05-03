شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أعمال التطهير والتعقيم في مختلف مناطق الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل الأجهزة التنفيذية في الوادى الجديد ،تكثيف إجراءات التعقيم والتطهير بالمصالح الحكومية وأماكن تقديم الخدمات والمساجد والشوارع بمراكز المحافظة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا، وذلك تنفيذاَ لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتكثيف عمليات تطهير وتعقيم مختلف المصالح الحكومية والمساجد والأحياء السكنية، بالإضافة إلى متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

كما شدد المحافظ على ضرورة تكثيف حملات المرور على المحال التجارية والأسواق والمقاهي للتأكد من الالتزام بمواعيد الإغلاق وارتداء الكمامة وتوقيع غرامات فورية على المخالفين.