شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يتابع تطعيم فاقدي الرعاية بلقاح كورونا في الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الفرق الطبية المتحركة لتطعيم المواطنين من كبار السن فاقدي الرعاية وذوي الاحتياجات الخاصة بلقاح كورونا، بمجمع رعاية الأطفال والكبار فاقدي الرعاية بمدينة الزقازيق، والذي يشمل دار بسمة للإيواء، ودار الامل لرعاية الكبار بلا مأوي، والتأكد من انتظام سير العمل، وأداء عمل الفرق بصورة جيدة وتقديم الخدمة الطبية للمقيمين بالدار والمشرفين والعاملين، حفاظاً عليهم من هذا الوباء والإصابة بفيروس كورونا.

كما تابع وكيل الوزارة أعمال الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد كوفيد 19 للمرة الأولى بالمحافظة، وذلك من خلال المرور على دار المناسبات بالقري والنجوع، والنوادي الرياضية، والمنشآت الصناعية، والمراكز الطبية وغيرها، بمراكز ومدن أبوحماد وبلبيس والعاشر من رمضان، والزقازيق، لمتابعة تطعيم المواطنين والعاملين بلقاح كورونا، والتأكد من إنتظام سير العمل، وأداء فرق التطعيم لعملهم بصورة جيدة، وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين والعاملين، تيسيرًا عليهم من مشقة السفر، وحفاظاً عليهم من هذا الوباء والإصابة بفيروس كورونا.

وتأكد وكيل الوزارة من جاهزية الفرق الطبية، وإتباع خطوط السير المحددة، وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، وكذلك التأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.