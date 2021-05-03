شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: الفرق الطبية تستحق مسلسل «الاختيار 3» أسوة بالشرطة والجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور فريدي البياضي، عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، عن الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي، إن نقابة الأطباء اعلنت، أمس، تسجيل الشهيد رقم ٥٠٠ من الأطباء الذين رحلوا عن عالمنا نتيجة الاصابة بڤيروس كوفيد ١٩ (كورونا).

وأضاف «البياضي» في تصريحات لـ«المحررين البرلمانيين» أن هؤلاء هم أعداد الأطباء البشريين الذين تم اخطار النقابة بهم، وتابع: «وهناك على الأقل ٥٠٠ آخرين من تمريض وصيادلة وعلاج طبيعي وإداريين غير الأطباء الذين لم يتم إخطار النقابة بهم».

وأشار «اليياضي» إلى أن هذا الرقم الرسمي وهو نسبة مرعبة مقارنة بإجمالي الاعداد الرسمية المعلنة من وزارة الصحة لوفيات كورونا، وقال: «الشهداء اللي ماتوا دول منهم عدد كبير شباب راحوا وسابوا أطفال وأسر بلا عائل.»

وانتقد النائب ما اعتبره مماطلة من الحكومة بشأن مساواة شهداء الفرق الطبية بشهداء الجيش والشرطة، وقال: من غير الممكن في هذا التوقيت الحرج أن تماطل الحكومة في مناقشة والموافقة على قانون يساوي شهداء الفرق الطبية بشهداء الجيش والشرطة، وكذلك المماطلة في حق دفعتين (١٩،٠٠٠ صيدلي) من خريجي الصيدلة في التكليف، فضلاً عن المماطلة في تقديم تقدير مادي مناسب للفرق الطبية الذين يضعون أرواحهم على كفهم يوماً بعد يوم.

وتساءل «البياضي»: لماذا تتأخر الحكومة في إظهار بطولات الفرق الطبية في الإعلام والدراما، متمنياً أن يشاهد مسلسل (الاختيار 3) يقدم بطولات ودراما شهداء الفرق الطبية كما رأينا بطولات شهدائنا من الجيش والشرطة، خاصةً أن بيتر ميمي مخرج الجزئين الاولين هو طبيب خريج قصر العيني.