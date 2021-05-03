شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان : غرامات رادعة لمخالفي خط التنظيم بالسوق السياحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بضرورة التزام المحال بالسوق السياحي بمدينة أسوان، بالمنظومة الموحدة للواجهات واللافتات، مع عدم تجاوزها لخط التنظيم المحدد لها، حيث سيتم فرض غرامات رادعة على المخالفين.

واستمع المحافظ خلال جولته التفقدية في السوق السياحية اليوم، لشكاوى ومقترحات المواطنين التي قاموا بعرضها عليه حيث كلف المسؤولين بسرعة التعامل الفوري معها ودراسة المقترحات بالشكل المطلوب.