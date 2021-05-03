شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يتفقد المراكز تزامناً مع أعياد الربيع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اليوم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجولة تفقدية في مراكز كفر الزيات، طنطا، المحلة وأحياء أول وثان طنطا وثان المحلة، بحضور رؤساء المراكز والمدن والأحياء.

بدأت الجولة بتفقد كورنيش مدينة كفر الزيات للتأكد من خلوه من التجمعات، حيث شدد المحافظ على غلق كافة الملاهي والمراكب النيلية على طول الكورنيش وعدم السماح لأحد بالدخول أو التجمع، وذلك تطبيقاً للإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

كما تابع محافظ الغربية تطبيق الإجراءات الاحترازية بكورنيش طنطا على امتداده من سكة المحلة وحتى كوبري جيهان للتأكد من خلوه من التجمعات، موجهاً رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار غمر الحدائق والمتنزهات وأماكن التجمعات بالمياه منعاً لتجمع المواطنين.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد كورنيش كفر حجازي بمركز المحلة، حيث وجه نواب رئيس المدينة بتكثيف حملات النظافة بطول الكورنيش، كما تم فض أحد التجمعات بإحدى القاعات على طريق طنطا المحلة الكبرى.

يأتي ذلك في إطار سعي المحافظة لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد بكل حسم، حيث تقوم قيادات المحافظة تحت إشراف محافظ الغربية بجولات مستمرة على مستوى جميع المراكز والمدن والأحياء على مدار اليوم.