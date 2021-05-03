شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة على النيل والحدائق لمنع التجمعات في إسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة إسنا، جولة مرورية بالتنسيق مع أجهزته التنفيذية ورؤساء القرى، للمرور على الشواطئ والأماكن العامة والمتنزهات، للتأكد من عدم وجود أي تجمعات والإلتزام بقرار الحظر حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين للحماية من فيروس كورونا.

وأكد رئيس مركز خلال الجولة، التزام المواطنين بقرى المركز وداخل مدينة إسنا، وعدم وجود أي تجمعات على الشواطئ أو داخل المتنزهات والحدائق، وأن هناك وعيًا من المواطنين على مستوى مركز ومدينة إسنا بضرورة الالتزام.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار محافظ الأقصر برفع درجة الإستعداد لاستقبال أعياد الربيع وشم النسيم والعطلات الرسمية وحرصًا على اتباع كافة الاجراءات الاحترازية بغلق الحدائق والمتنزهات وأماكن التجمعات حفاظا على سلامة وصحة المواطنين من خطر أنتشار فيروس كورونا.