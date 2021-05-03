شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 28.6 ألف طن قمح لصوامع الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إن الصوامع استقبلت حتى اليوم الإثنين 28 ألف و674 طن قمح محلى من المزارعين، وذلك من خلال لجان استقبال القمح المحلى المشكلة من مندوب من التموين ومندوب من الزراعة ومندوب من هيئة سلامة الغذاء ومندوب من الشركة المسوقة ومندوب من جمعية القبانية.

وأضاف أن المديرية جهزت لاستقبال الأقماح المحلية الموردة صومعة برج العرب وتبلغ سعتها 90 ألف طن، وصومعة مجمع السلام، والتي تبلغ سعتها 90 ألف طن، وصومعة الكينج مريوط والتى تبلغ سعتها 60 ألف طن، وصومعة الناصرية والتي تبلغ سعتها 60 ألف طن، ومن المتوقع زيادة نسب توريد الأقماح المحلية هذا العام لزيادة المساحة المنزرعة والأصناف التي تم اعتمادها من قبل وزارة الزراعة، حيث بلغت مساحة زراعة القمح بالإسكندرية هذا العام ٧٤٧٠٢ فدان.

وأوضح أنه يقوم المختصين بقسم صيانة الحبوب بالمديرية برئاسة أمانى حلمى وفريق العمل التابع لها، بالعمل على قدم وساق لتحقيق بداية قوية لموسم التوريد هذا العام وضمان توريد القمح المحلى بالمواصفات الفنية التي اعتمدتها الوزارة بضوابط محددة، حيث زاد سعر توريد القمح المحلى هذا العام عن الأعوام السابقة بحيث يكون سعر توريد القمح درجة نقاوة ٢٣.٥ قيراط بسعر ٧٢٥ جنيها ودرجة النقاوة ٢٣ قيراط بسعر ٧١٥ جنيها للأردب ودرجة النقاوة ٢٢.٥ قيراط ٧٠٥ جنيها للأردب.