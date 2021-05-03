شكرا لقرائتكم خبر عن السودان : الملء الثاني لسد النهضة قضية أمن قومي تهدد حياة المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت وزيرة خارجية السودان الدكتورة مريم الصادق المهدي، الاثنين، بالرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية ورئيس الاتحاد الافريقي، ونقلت له رسالة شفهية من رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، وتحيات رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.

وأكدت الوزيرة حرص السودان على علاقاته المتميزة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، وعلى ثقته في قدرة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي على قيادة الاتحاد الأفريقي في الدورة الحالية، والتعامل بجدية ومسئولية مع ملف سد النهضة وإستضافته للمفاوضات.

وأشارت الوزيرة إلى أن السودان يعطي موضوع الملء الثاني لسد النهضة أقصى درجات الاهتمام باعتبارها قضية أمن قومى تهدد حياة السودانيين على ضفاف النيل الازرق، وشددت الوزيرة على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني شامل وملزم بين الدول الثلاث بشأن قواعد ملء وتشغيل السد قبل يونيو المقبل.

من جانبه أعرب الرئيس تشيسيكيدي رئيس الاتحاد الافريقي الحالي خلال اللقاء عن تفهمه لموقف السودان، ومطالبه الواضحة، وأكد أنه سيبذل كل جهده في سبيل ايجاد حل للازمة بما يحقق أمن واستقرار المنطقة.