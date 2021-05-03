شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تنظم قافلة لتطعيم «الكبار بلا مأوى» بلقاح كورونا بالتعاون مع الصحة في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مديرية الصحة بالشرقية أول قافلة لتطعيم الكبار بلا مأوى بمجمع رعاية الأطفال والكبار بالشرقية، من خلال البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلامأوى والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر».

وقد تم تطعيم ١٨٠ مسنا، من بينهم ١٣٨ رجلا و٤٢ سيدة، بالإضافة للعاملين بالدار وعددهم 80 موظفًا. في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بكبار السن وحصولهم على اللقاح الخاص بفيروس كورونا.