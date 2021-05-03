شكرا لقرائتكم خبر عن ما حكم صيام يومَي الجمعة أو السبت منفردين .. المفتى يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، حكم صيام يومي الجمعة والسبت منفردين.

وقال علام خلال لقائه مع الإعلامي حمد رزق، ببرنامج «كتب عليكم الصيام»: «يكره صيام يوم الجمعة أو السبت منفردًا إلا إذا كان لسبب».

وتابع: «من بين الأسباب التي يحل بها صيام يوم الجمعة أو السبت منفردا، كأن وافق عادةً له؛ كمن يصوم يومًا ويفطر يومًا، أو إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء وغير ذلك من صوم النافلة، أو نذر صيام يوم يقدم فيه غائبه أو يشفى فيه مريضه، أو كان الصوم لقضاء ما على المسلم من رمضان».

وحول حكم من بدأ صيام التطوع ولم يكمله وأفطر قبل المغرب قال «لا حرج عليه ولكن يستحب ألا يفطر إلا لمبرر؛ احترامًا للصيام كشعوره بالتعب الشديد أو ظروف اضطرته للصيام لحضور ضيف»، مشيرا إلى أنه من الأفضل أن تعقد نية صيام التطوع مبيتة ليلا.