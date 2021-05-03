شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا: دعم مستشفيات الحميات والصدر بـ135 سرير رعاية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أنه سيتم إضافة 135 سرير رعاية جديد، بعد الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفيات الحميات والصدر بمدينة المنيا، ضمن خطة المحافظة لاتخاذ التدابير اللازمة والاستعداد لمواجهه الموجه الثالثة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وكلف محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة الاجراءات الخاصة بمواجهة الموجة الثالثة بمستشفيات المحافظة، والوقوف على الاحتياجات الفعلية والتأكد من مدي توافر الأطقم الطبية والمستلزمات الوقائية، وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.
وأجري نائب المحافظ، جولة تفقدية مفاجئة، فجر الاثنين، بحضور الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة، للمرور على مستشفيات الحميات والصدر بمدينة المنيا، حيث تفقد أقسام عزل مصابي كورونا، وتنكات الأكسجين، واطمأن على حالات المصابين ومدي المتابعة الدورية والمستمرة للحالات، وتوافر الأطقم الطبية والتمريض وكافة المستلزمات الوقائية، مشدداً على أفراد الأمن بالمستشفيات بمنع زيارات المرضي، وانه لا تهاون مع المقصرين في تنفيذ التعليمات.
كما تابع، أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى الحميات والصدر تمهيداً لاستقبال 135 سرير رعاية منها 75 سرير بمستشفى حميات المنيا، و60 سرير بمستشفى الصدر، وذلك لمواجهة تداعيات الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد.