شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. 15 جنيها هي الحد الأدنى لزكاة الفطر ويجوز إخراجها نقدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها، تهنئة قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمصريين بمناسبة أعياد شم النسيم، فيما أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية أن مبلغ 15 جنيها هي الحد الأدنى لزكاة الفطر ويجوز إخراجها نقدا، كما يبدأ تلقى طلبات رخص البناء فى 27 مركزا ومدينة وفقا للاشتراطات الجديدة غدا

قرينة الرئيس تهنئ المصريين بشم النسيم: انحياز لقيم الجمال من تاريخنا العريق

هنأت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصرى بمناسبة احتفالات شم النسيم.

البحوث الإسلامية: 15 جنيها الحد الأدنى لزكاة الفطر ويجوز إخراجها نقدا

قالت لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل مسلم بالغ عاقل عن نفسه وعمن تلزمه نفقته كـ "أولاده الصغار، والكبار الذين هم تحت ولايته، والزوجة، والوالدين الفقيرين".

اتحاد الكرة: تقرير جهاد جريشة لا يدين لاعبى الزمالك بعد مباراة بيراميدز

كشف مسؤولو اتحاد الكرة أن تقرير الحكم جهاد جريشة الذى أدار مباراة أمس بين الزمالك وبيراميدز بالدورى العام لا يدين لاعبى الأبيض بعد المشهد الذى ظهر عقب نهاية المباراة.

بدء تلقى طلبات رخص البناء فى 27 مركزا ومدينة وفقا للاشتراطات الجديدة غدا

تبدأ المحافظات غدا الثلاثاء، عقب انتهاء الإجازات الرسمية وأعياد الربيع، التطبيق الفعلى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، تجريبيا، بعد انتهاء الإجازات الرسمية، وهى المنظومة التى أعلنتها وزارة التنمية المحلية السبت الماضى وكان مقررًا لها 1 مايو وتم تأجيلها حتى غدا الثلاثاء، بسبب الإجازات الرسمية وأعياد شم النسيم.

"المترو" يحدد مجموعة محظورات للركاب لتجنب الغرامة وحماية المرفق

حددت شركة المترو مجموعة من المحظورات دعت جمهور الركاب إلى الابتعاد عنها لتجنب التعرض للغرامة وحماية والحفاظ على المرفق وسلامته وسلامة الركاب

الداخلية تحرر محاضر لـ15 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات للوقاية من كورونا

نجحت وزارة الداخلية فى تحرير محاضر لـ(15841) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (15800) شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (41) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (1127) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (757) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات (7695) شيشة.

موجة شديدة الحرارة يعقبها انخفاض في الدرجات.. اعرف خريطة الجو حتى السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الإثنين 3 مايو 2021 إلى السبت 8 مايو 2021

الصحة تؤكد توافر مخزون كافٍ من الأكسجين الطبى بجميع المستشفيات

أكدت وزارة الصحة والسكان توافر مخزون استراتيجى من الأكسجين الطبى بجميع مستشفيات الجمهورية المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا.

الكهرباء: تركيب العدادات الكودية لكل من سدد المقايسات بأسرع وقت

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع لكل من توافرت لديه الشروط بالطلبات التى تم تقديمها على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية فى أسرع وقت ممكن.

عبد الله سلوم ومحمود مرعى ينافسان بشار الأسد فى انتخابات الرئاسة بسوريا

أعلنت المحكمة الدستورية العليا فى سوريا، قبول ثلاثة طلبات ترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ورفض باقى طلبات الترشح المقدمة لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية.

الذهب يرتفع 4 جنيهات فى مستهل تداولات الأسبوع وعيار 21 يسجل 780جنيها

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، الاثنين، ارتفاع بقيمة 4 جنيهات في سوق الصاغة للمستهلكين، وذلك على خلفية ارتفاع سعر أونصة الذهب على المستوى العالمي لتسجل الأونصة 1780 دولار للأونصة.

التعليم تعلن دمج درجات الترمين الأول الثانى لطلاب صفوف النقل

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن درجات الطالب فى الفصل الدراسى الثانى التى تشمل امتحانى شهرى مارس الماضى وأبريل، تضاف إلى الدرجة التى حصل عليها التلميذ فى الفصل الدراسى الأول للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى، وتحسب بعد ذلك درجة الطالب النهائية.

موسيمانى وخالد عيد وجها لوجه لأول مرة مع الأهلى والغزل بسبب كورونا

تعد مباراة الأهلى وغزل المحلة فى التاسعة والنصف مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، هى الصدام الأول بين الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للمارد الأحمر وخالد عيد المدير الفنى للغزل بعدما تسبب فيروس كورونا فى إبعادهم عن مباراة الدور الأول للفريقين، والتى انتهت بفوز الأهلى بثلاثية دون رد سجلها محمد شريف هدفين وكهربا هدفاً فى اللقاء الذى أقيم فى 18 ديسمبر 2020 على ستاد الأهلى والسلام بالجولة الثانية للمسابقة.