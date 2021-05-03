بعد فيديو مشاجرة بالاسلحة.. أمن الغربية ينهي الواقعة بالتصالح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو لمشاجرة بين بعض المواطنين بقرية الدلجمون بالغربية.

رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو يتضمن حدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين الأهالى بقرية الدلجمون بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بالقرية بين كلٍ من طرف أول شخصين عامل بمقهى - ربة منزل وطرف ثان أربعة أشخاص 3 مزارعين - طالب جميعهم مقيمون بذات القرية وذلك إثر قيام الطرف الثانى بترك دراجة نارية "تروسيكل" خاصتهم أمام المقهى الخاص بالأول وإعتراضه على ذلك حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى فيها كلاً منهما على الآخر دون حدوث إصابات.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى المشاجرة وبسؤالهم أيدوا ما سبق وقرروا الصلح والتراضى فيما بينهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.