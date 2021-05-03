السيطرة على حريق نشب داخل قطعة أرض بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

سيطرت الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق نشب داخل قطعة أرض.

تلقت للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بنشوب حريق داخل قطعة أرض تابعة لإحدى الشركات الكائنة بمنطقة حجر النواتية بدائرة قسم شرطة ثان الرمل.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وتبين نشوب حريق بجزء من قطعة الأرض المشار إليها ببعض النباتات الجافة "هيش وبوص" وبعض المخلفات "إطارات كاوتش تالفة" وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق.

ولم يسفر ذلك عن حدوث إصابات، وبسؤال موظفى الأمن الإدارى بالشركة أيدا ما جاء بالفحص وعللا سبب الحريق نتيجة تراكم النباتات الجافة بقطعة الأرض وارتفاع درجة الحرارة.