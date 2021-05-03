حملة أمنية لضبط العناصر الإجرامية بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

شنت مديرية أمن السويس حملة مكبرة استهدفت دوائر أقسام شرطة (السويس – فيصل – الجناين- الأربعين – عتاقة) وذلك للحد من التجمعات وتنفيذ الإجراءات الاحترازية خاصةً عادات احتفال أهالى مدن القناة بإشعال الدمى وإطارات الكاوتشوك احتفالاً بشم النسيم، واستهداف وضبط العناصر الإجرامية والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

وأسفرت جهودها عن ضبط 7 أشخاص "صادر ضدهم أحكام جنائية"، 5 قضايا سلاح أبيض.

كما تم العثور على 227 إطار سيارة كاوتشوك مستهلكة ومتروكة بالشوارع منعاً من إستغلالها فى مظاهر حرق الدمى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.