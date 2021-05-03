مصرع ٤ أشخاص وتفحم توك توك في حريق مخبز بدار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب علاء عمران:

تمكنت الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق داخل مخبز بدار السلام.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق داخل مخبز كائن بدائرة قسم شرطة دار السلام.

على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ وتبين حدوث تسرب غاز داخل مخبز بدون ترخيص مما أدى إلى اشتعال النيران بمحتويات المخبز.

تمكنت القوات من السيطرة على الحريق ومنع امتداده، وأسفر ذلك عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة مالك المخبز بحروق متفرقة وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج، واحتراق مركبة " توك توك " تصادف توقفها أمام المخبز وقت اندلاع النيران.