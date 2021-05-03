مصادرة 2 طن "رنجة" فاسدة داخل مخزن بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملة مكبرة بالتنسيق مع الجهات المختصة؛ لمواجهة جرائم الغش التجاري.

أسفرت الجهود عن ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأسماك المملحة بدون ترخيص بالهرم؛ لاتهامه بتجميع كميات كبيرة من الأسماك المملحة "رنجة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وبلغ إجمالي المضبوطات 400 صندوق بإجمالى وزن 2 طن جميعها غير صالحة للاستهلاك بقصد طرحها للبيع على المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمواجهته، أقر المتهم بصحة التحريات، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.