"افتكرته ممتش فدبحته".. كواليس جريمة "المسن والابن العاق" التي هزت الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عن ملابسات جديدة في مقتل مسن على يد نجله العاطل بمنطقة الهرم.

التحريات والتحقيقات أشارت إلى أن المتهم استغل أن المنزل شاغر لدى تواجد شقيقه بعمله كـ"فران"، ومبيت الدته عند ابنتها بمحافظة الفيوم.

مشادة كلامية حادة وقعت بين الابن ووالده، أزاح على إثرها الابن الرجل الستيني بقوة، ليسقط على الأرض، وارتطمت رأسه بالأرضية ليفقد الوعي.

مشاعر الخوف تمكنت من الابن، وتملكته احتمالية عدم وفاة والده، رغم نزيف الدماء من رأسه التي تهشمت بسبب شدة الارتطام، فأسرع إلى المطبخ وأحضر سكينا ليذبحه ثم لاذ بالفرار.

وقال المتهم صاحب الـ28 سنة، عاطل، إن والده يعايره بشكل مستمر بسبب عدم حصوله على فرصة عمل "بيعايرني لأني مش شغال".

وعن يوم الجريمة، أوضح المتهم العشريني أن مشادة كلامية وقعت بينه وبين والده، استشاط خلالها غضبا من كلمات الأب فأزاحه بقوة ليسقط على الأرض، نظرا لكبر سنه وتدهور صحته- ثم أجهز عليه بسكين "افتكرته لسه ممتش فجبت السكينة ودبحته".

مساء أمس الأحد، أنهى عاطل حياة والده دون رحمة. هشم العشريني رأس المسن المريض، ثم ذبحه بسكين ولاذ بالفرار قبل أن يسقط في قبضة مباحث الهرم.

مساء أمس الأحد، تلقى العميد محمد نبيل، مأمور قسم الهرم، إشارة من شرطة النجدة بورود بلاغ من فران باكتشافه جثة أبيه مقتولا لدى عودته من عمله.

انتقلت قوة إلى محل البلاغ بقيادة العقيد محمد الصغير، مفتش الهرم، والمقدم حسن الصبان، وكيل الفرقة، وثبت بالمعاينة أن الجثة لشخص ستيني مهشم الرأس وبه آثار جرح ذبحي بالرقبة ويرتدي ملابسه.

استمع الرائد أحمد عصام، رئيس مباحث الهرم، لأقوال المبلغ الذي كشف عن سوء حالة والده الصحية، إذ يعاني من أمراض مزمنة، إضافة إلى تليف بالكبد.

وجه اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بفحص علاقات المجني عليه مع أفراد أسرته "زوجته - نجلاه" وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العقار سكنه.

جهود البحث والتحري للرائد عبد الباقي، أمين معاون مباحث الهرم، توصلت إلى أن نجل الضحية الثاني "عاطل 28 سنة" وراء ارتكاب الواقعة.

لاحظ رجال المباحث اختفاءه من مسرح الجريمة، كما رصدته كاميرات المراقبة أثناء مغادرته المنطقة في عجلة من أمره.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن النقيبان محمد سلطان وأحمد فراج من ضبطه، وأقر بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية، وأرشد عن سلاح الجريمة.

وقال المتهم إن مشادة وقعت بينه وبين أبيه، أزاح على إثرها والده فاختل توازنه وسقط فارتطمت رأسه بالأرض، ثم أحضر سكينا وذبحه.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد عبد التواب، مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.