شكرا لقرائتكم خبر عن في شم النسيم.. محافظ القليوبية يتفقد المشروعات وأعمال النظافة ومخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الإثنين، بجولة تفقدية لعدد من المشروعات بمدن المحافظة، بدأها بتفقد أعمال تخطيط الشوارع بمدينة بنها بعد رصفها ضمن أعمال تطوير كورنيش مدينة بنها وتطوير الشوارع الجانبية المؤدية اليه بتكلفة 45 مليون جنيه.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير الجزر الوسطي بمدخل بنها الاول والثاني وتحويلهم إلى مساحات خضراء وحدائق ومتنزهات للمواطنين حيث وجه المحافظ بدفع الاعمال وسرعة تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن المشروع ضمن خطة المحافظة لتطوير مداخل عاصمة المحافظة بنها.

واستكمل المحافظ الجولة بشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والأسواق العشوائية وأماكن التجمعات بمدينة بنها بمنطقة الرياح التوفيقي وميدان وأبور الثلج وعزبة السوق وأسفل الكباري الرياح التوفيقي بمدينة بنها، وذلك في إطار الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها المحافظة وفض التجمعات لحماية المواطنين من خطر فيروس كورنا المستجد، كما تم التنبيه على الباعة بعدم الافتراش مرة أخرى والإ سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية، مكلفا خلال الحملة رئيس المدينة بالمتابعة الجيدة للمكان المخصص لإقامة السوق حتي لا يعود الباعة مرة أخرى وعمل حملات ليلية على المحلات للتأكد من إلتزامهم بمواعيد الغلق المحددة وفق قرار رئيس مجلس الوزراء.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير مخرج بنها القبلي بعد عزبة السوق بطول 1.5 كيلو مرورا بكوبري 15 مايو وحتي الطريق الزراعي اتجاه القاهرة بتكلفة 40 مليون جنيه حيث تفقد المحافظ أعمال التطوير ووجه بزيادة عدد المعدات وتكثيف الاعمال وسرعة الانتهاء من المشروع ضمن خطة المحافظة لتطوير مدينة بنها.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال الحملة المكبرة لازالة تراكمات القمامة بشارع عزبة المرجوشي والتي بدأتها المحافظة لليوم الثالث على التوالي حيث تم رفع أكثر من 10 الاف طن قمامة وجاري تشجير الشارع ووضع صناديق القمامة به، حيث شدد على استكمال الحمله في باقي الشوارع التي يوجد بها تراكمات ونقل المخلفات إلى المدفن الصحي بالعبور.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير شارع شركات البترول، حيث تابع أعمال مد خط كهرباء تقوم شركة السويدي على تنفيذه، موجها بدفع الاعمال لاستكمال رصف الشارع وتسليم المشروع والتي تصل تكلفته إلى 150 مليون جنيه ويعد محورا مروريا مهما سينقل المنطقة بالكامل نقلة حضارية.

واختتم المحافظ الجولة بقرية الحصة التابعة لمركز طوخ حيث وجه المحافظ بتحرير محضر لاحد المواطنين قام بتبوير قطعة أرض على مساحة 6000 متر لانشاء مشروع ورشة اصلاح معدات ثقيلة، موجها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.