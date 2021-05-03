شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: 1800 جنيه مكافأة استثنائية للرائدات المجتمعيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، صرف مكافأة استثنائية لجميع الرائدات والمثقفات المجتمعيات بقيمة 1800 جنيه دفعة واحدة، تقديراً لجهودهم الكبيرة مع الوزارة فى التوعية بكافة القضايا المجتمعية التى تساهم فى إعلاء قيمة الأسرة المصرية وتعزيز الوعى المجتمعى.

وقالت، فى تصريحات صحفية، إن الوزارة ستبدأ الصرف بداية من غد، عبر جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية باستخدام بطاقة الرقم القومى، على أن يكون الصرف بشكل شهرى منتظم بعد حصول الرائدات على بطاقة ميزة من مكاتب البريد، وستتحمل الوزارة قيمة استخراج تلك البطاقات.

وأضافت: «قمنا بدراسة مشكلات الرائدات، اللاتى عانين من تأخر عوائدهن الشهرية وعدم انتظام الحصول عليها نتيجة لطول الدورة المستندية، وكثرة الإجراءات الإدارية بين المستويين المحلى المركزى، وبعدها قمنا بتغييره».

وتوجهت وزيرة التضامن الاجتماعى بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، لاستجابته الفورية لدعم قضايا التوعية المجتمعية وتوجيهه الواضح ببذل أقصى الجهود الإعلامية والميدانية لتنمية الوعى الصحى والتعليمى والبيئى والاستقرار الأسرى وتثمين قيمة العمل، وغيرها من القضايا الهيكلية لتحقيق إنجازات ملموسة فى تنمية مؤشرات الأسرة، وكذلك لتصحيح كثير من المفاهيم والاتجاهات الخاصة بتكريم المرأة وحمايتها من كافة أشكال الإٍساءة والعنف، وتوطيد أواصر المودة والأسرية وخفض نسب الطلاق، واحترام كافة الاختلافات أيا كان نوعها، وغيرها من الموضوعات التى تشكل اللبنة الأولى لمنهجية الفكر وإدراك القضايا وصحة وسلامة العلاقات.

وأكدت القباج أن الوزارة حريصة بشدة على الوفاء بمستحقات الرائدات المتكاملة من خلال عقود يتم تجديدها سنويًا، وأشارت إلى أن الوزارة تنفذ توجيهات الرئيس بالتنسيق مع الوزارات المعنية، فى إطار تكامل ملف التوعية الاجتماعية من خلال الرائدات والمثقفات المجتمعيات، ومن الوزارات التى تم التنسيق معها المالية والصحة والسكان والتموين والتجارة الداخلية، والهيئة القومية للتأمينات وغيرها، وذلك بهدف تحسين وضع الرائدات المجتمعيات.

وأوضحت الوزيرة أن تلك الجهود المبذولة إلى زيادة المكافأة الشهرية للرائدات لتبلغ 900 جنيه شهريا بدلا من 350 جنيهًا، مع شمول الرائدات المستحقات للتأمين الصحى الشامل والرعاية الصحية لغير القادرين، وشمولهن بالحماية التأمينية، وتغطية أسر الرائدات بالدعم النقدى المشروط حال استحقاقهن، وإدراجهن ضمن المستفيدين ببطاقات التموين ودعم الخبز حال استحقاقهن، لافتة إلى أن الوزارة بصدد زيادة عدد الرائدات المجتمعيات من 2500 إلى 10 آلاف رائدة، فضلًا عن الاستعانة بمثقفات مجتمعيات يتم اختيارهن من فتيات برنامج «تكافل» المتعلمات وغيرهن من محبى المشاركات فى العمل العام ولديهن المهارات اللازمة لتنفيذ تلك المهام.