شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الأمن تنتشر لمنع التجمعات فى «أعياد الربيع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتشرت قوات الشرطة فى محيط الحدائق والمتنزهات العامة بجميع المحافظات، تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء بمنع أى مظاهر للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم، ومنع التجمعات أو إقامة أى احتفالات أو فعاليات، لمكافحة انتشار فيروس كورونا، بالتنسيق مع الجهات المختصة لغلق الحدائق العامة.

ودفعت وزارة الداخلية بسيارات شرطية خلال الاحتفال بإجازة شم النسيم، مصحوبة بقوة أمنية فى الميادين العامة، وأمام المتنزهات، لمنع أى تجمعات أو احتفالات، وانتشر كذلك رجال المرور بالشوارع الرئيسية لتسهيل حركة سير المواطنين، ومنع حدوث أى تكدس مرورى.

وشهد ميدان «نهضة مصر» تواجدًا مكثفا لقوات الأمن، تزامنًا مع أعياد شم النسيم، لتطبيق قرار مجلس الوزراء بإغلاق حديقة الحيوان فى الجيزة، كما تم الدفع بسيارتى شرطة أمام كوبرى الجامعة من اتجاه مركز المنيل.

وفى القاهرة انتشر رجال الأمن أمام الحدائق والمتنزهات لتنفيذ قرار المحافظ، اللواء خالد عبدالعال، بغلق تلك الأماكن خلال أعياد شم النسيم، حفاظا على سلامة المواطنين ومنعا لانتشار عدوى فيروس كورونا، بسبب ما تشهده هذه الأماكن من تكدسات وتجمعات متنوعة.

وعززت أجهزة الأمن من وجودها بجميع المناطق التى تشهد تجمعات للمواطنين، وتم نشر كردونات أمنية فى أماكن التجمعات لمنع توافد المواطنين، كما رفعت الأجهزة الأمنية درجة الاستعداد فى جميع القطاعات بمديرية أمن القاهرة، خلال أعياد شم النسيم، لضبط الخارجين عن القانون، وانتشرت أيضًا قوات الأمن فى محيط المنشآت الحيوية، مثل السفارات والمتحف المصرى بميدان التحرير ومبنى ماسبيرو بكورنيش النيل.