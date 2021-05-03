شكرا لقرائتكم خبر عن غياب احتفالات شم النسيم بعد إغلاق الحدائق والشواطئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أبواب حديقة الحيوان والأورمان والأسماك وحدائق الحيوان الإقليمية أمام الزوار للمرة الثانية منذ انتشار مرض كورونا، وللعام الثانى على التوالى، ضمن حزمة من القرارات الحكومية للحد من التجمعات خلال الاحتفال بأعياد شم النسيم، فيما غابت مظاهر الاحتفالات فى المحافظات، أمس، بعد تنفيذ قرارات الإغلاق التام للحدائق والشواطئ، لمنع تجمعات المواطنين، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

فى الإسكندرية، أصدر المحافظ، اللواء محمد الشريف، تعليماته لرؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية لإغلاق الحدائق والمتنزهات العامة والشواطئ خلال أعياد شم النسيم، مشددًا عليهم بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن ارتداء الكمامات الطبية.

وسجلت شواطئ ومتنزهات وحدائق ودور سينما الإسكندرية غيابا تاما ولم يحضر أحد فى شم النسيم، وخلا كورنيش الإسكندرية من المارة تماما، فيما أغلقت دور السينما فى منطقة الرمل أبوابها فى وجه الجمهور رافعة شعار لن يدخل أحد، وأغلقت الشواطئ والحدائق العامة وحديقة حيوان النزهة أبوابها تنفيذا للقرار.

وفى دمياط، تابعت المحافظ، الدكتورة منال عوض، قرار استمرار غلق الشواطئ بمدينة رأس البر خلال أعياد شم النسيم، وفقاً لما اتخذته الدولة من إجراءات للحد من التجمعات خلال تلك الفترة ومنع انتشار فيروس كورونا.

وفى القليوبية، لم تشهد المحافظة أى مظاهر للاحتفال بعد الإجراءات الاحترازية التى تم تطبيقها لمنع تجمع المواطنين فى الحدائق العامة، وخلت شوارع عدد من المدن من المارة على إثر ارتفاع درجات الحرارة وإحجام المواطنين عن الخروج مع نهاية أيام الإجازة الرسمية التى قررها مجلس الوزراء، وتابع رؤساء المدن إجراءات مواجهة تجمعات المواطنين فى الحدائق العامه تزامنًا مع الاحتفال بشم النسيم ومنع التجمعات فى الحدائق كإجراء احترازى لمنع انتشار فيروس كورونا.

وفى الفيوم، قررت إدارة حديقة الحيوان إغلاق أبوابها أمام الزائرين، تنفيذًا لقرار المحافظ، الدكتور أحمد الأنصارى، الخاص بإغلاق الحدائق العامة والشواطئ والمتنزهات أمام الجماهير، حرصًا على صحتهم وتفاديًا للإصابة بفيروس كورونا.

وفى الشرقية، قال المهندس أيمن لطفى، مدير عام حديقة الحيوان بالزقازيق، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، وإغلاق الحديقة أمام الجمهور، وأشار إلى أنه منذ إعادة فتح الحديقة بعد الموجتين الأولى والثانية، يجرى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على أعلى مستوى، من خلال تعقيم ورشّ جميع الأماكن وقياس درجات الحرارة للزوار، ومنع الدخول دون ارتداء الكمامة، مؤكدًا تواجد جميع العاملين والموظفين على مدار اليوم، للقيام بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم اليومى لجميع أرجاء الحديقة.

وفى الأقصر، كثفت الأجهزة التنفيذية من حملاتها للمرور على كافة المناطق والحدائق والمتنزهات بمدن المحافظة، للتأكد من إغلاق الكورنيش والحدائق والمتنزهات، وأكد المحافظ، المستشار مصطفى ألهم، رفع درجة الاستعداد على مستوى مراكز المحافظة، لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمنع إقامة أى احتفالات أو فعاليات جماهيرية خلال شم النسيم للحد من انتشار فيروس كورونا، مشددًا على متابعة رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية فى جميع المنشآت العامة والحكومية ووسائل المواصلات العامة، مع استمرار تكثيف جهود النظافة والتطهير والتعقيم بالمنشآت العامة والحكومية بجميع مدن المحافظة.

وخلت الحدائق والمتنزهات بالمراكز وكورنيش النيل من المواطنين فى المنيا، وقام رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والمراكز بغمر أرضيات الحدائق بالمياه لمنع دخول المواطنين وعدم وجود فراغات للتواجد أو الجلوس، ونشر فرق من الموظفين على مداخل ومنافذ الحدائق بعد إغلاقها، ونشرت شرطة المرافق والمسطحات المائية بإشراف اللواء محمود خليل، مدير الأمن، فرقًا بجميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ النيلية لمنع التجمعات، وشكل المحافظ، اللواء أسامة القاضى، غرفة عمليات مركزية وأخرى بكل مركز لمتابعة تنفيذ قرارات الإغلاق.

وفى أسوان، شهدت الحدائق والمتنزهات إغلاقًا تامًا، وشنت أجهزة الوحدات المحلية على مستوى المحافظة حملات على الحدائق للتأكد من تطبيق القرار. وفى البحيرة، شدد المحافظ، اللواء هشام آمنة، على رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز ومديرى مديريات الخدمات وإدارة الأزمات والكوارث على إغلاق جميع الحدائق والشواطئ العامة والمتنزهات وأماكن تجمعات المواطنين ومنع إقامة احتفالات أو فعاليات جماهيرية أو سرادقات العزاء فى دور المناسبات.

وأشار المحافظ إلى أن تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا ستكون من أسس التقييم لجميع القيادات فى المحافظة، وسيتم عمل جولات تفتيش مفاجئة على كافة المستويات.

وأكد على التشديد على ارتداء المواطنين الكمامات أثناء تواجدهم فى جميع وسائل النقل الجماعية، وأثناء ترددهم أو تواجدهم بجميع الأماكن العامة المغلقة أو الأماكن المفتوحة التى تستقبل الجمهـور أو الأماكن المفتوحة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفى البحر الأحمر، شهدت مدينة الغردقة إقبالًا وزيادة فى عدد الرحلات البحرية باللنشات وزيارة جزيرة الجفتون ومناطق الغوص، وشجعت الأجواء الحارة خلال يوم شم النسيم الأهالى والسائحين على النزول للبحر أمام شواطئ القرى السياحية والقيام برحلات الغطس والأنشطة البحرية، وزيارة الجزر البحرية، والهروب من الحرارة المرتفعة إلى شواطئ الجزر البحرية والمحميات، وأغلقت مدينة الغردقة جميع الشواطئ والحدائق العامة المنتشرة بأحياء المدينة مع تعيين خدمات أمنية عليها من مديرية الأمن لمنع أى تجمعات، وخلت شوارع مدينة الغردقة من أى مظاهر للاحتفالات وسط انتشار وتواجد أمنى ومرورى.

وفى جنوب سيناء، نفذت المحافظة الإغلاق الكامل للشواطئ العامة والمتنزهات وأماكن تجمعات المواطنين والأسواق العامة، وأكد المحافظ، اللواء خالد فودة، اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتأكيد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية واتباع أقصى درجات الحيطة والحذر اللازمين للحد من ومنع تفشى الموجة الثالثة من فيروس كورونا، ودفع دوريات ولجان متخصصة للمرور على الشواطئ العامة والمتنزهات للتأكد من إغلاقها، وعلى المطاعم والكافيهات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة مواطنى وأهالى المحافظة والعاملين بها والزوار بمختلف مدن المحافظة.

وفى قنا، شهد كورنيش النيل إجراءات مشددة من قبل مسؤولى مجلس مدينة قنا؛ لمنع دخول المواطنين بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وتفقد الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، كورنيش النيل والحدائق العامة بمنطقة المعنى فى الساعات الأولى من الصباح ووجَّه بإغلاق مداخل الحدائق والكورنيش تمامًا وقطع كل السبل التى قد يستغلها المواطنون للدخول إلى تلك المتنزهات، وشدد على مسؤولى الحدائق وكورنيش النيل بعدم السماح بتجمع المواطنين داخل تلك الحدائق.

وفى شمال سيناء، قال المحافظ، الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، إن المحافظة التزمت بجميع قرارات رئيس مجلس الوزراء، خلال أعياد الربيع وشم النسيم، من خلال الإغلاق التام لكافة الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ، ومنع تواجد المواطنين، وذلك بالتنسيق بين مجالس المدن والجهات المعنية، ومؤكدًا أنها لم تتلق أى إخطارات أو شكاوى.

وفى كفرالشيخ، شهدت شواطئ مصيف بلطيم وكافة المتنزهات بمدن دسوق وفوة ومطوبس وحدائق إدفينا، إضافة لحديقة صنعاء بمدينة كفرالشيخ وكافة المتنزهات بمدن وقرى المحافظة، إغلاقًا تامًا وبدت الشوارع والشواطئ خالية، وتم إغلاق حديقة الأسرة والطفولة، كما تم غمر حدائق الميدان الإبراهيمى بالمياه، ومنع المواطنين من الجلوس بها، كما تم حظر أى تنزهات بالأندية الرياضية أو مراكز الشباب.