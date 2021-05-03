شكرا لقرائتكم خبر عن «البابا» يترأس قداس اليوم الثانى لعيد القيامة بوادى النطرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أمس، صلاة قداس اليوم التالى لعيد القيامة بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، والذى تم فى نهايته طقس إضافة خميرة الميرون إلى زيت الميرون الذى تم إعداده يومى ١٠ و١١ مارس الماضى، وشارك فى الصلوات 29 أسقفا ومطرانا من أعضاء المجمع المقدس.

فى سياق متصل، استضاف دير السيدة العذراء «السريان» بوادى النطرون عقب انتهاء القداس الإلهى الذى تم فيه إضافة خميرة الميرون لزيتى الميرون والغاليلاون الجديدين، مائدة الإفطار التى جمعت البابا بعددٍ من الآباء المطارنة والأساقفة.

وألقى البابا كلمة روحية بمناسبة القيامة أثناء اللقاء الذى يعد تقليدًا سنويًّا له وأعضاء المجمع المقدس.