شكرا لقرائتكم خبر عن كتلة هوائية شديدة الحرارة تهب من الاتجاه الشرقي.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء والأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرا للمواطنين عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال اليومين القادمين، حيث أعلنت أن درجة الحرارة على القاهرة حتى الآن 38 درجة والأقصر 40 درجة وأسيوط 39 درجة وشرم الشيخ 37 درجة والإسكندرية 35 درجة.

وأشارت الهيئة إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة نتيجة كتلة هوائية شديدة الحرارة تهب من الاتجاه الشرقي يرافقها مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على مزيد من الارتفاع، ولكن كمية الرطوبة النسبية تكون منخفضة، كما تزداد فترات سطوع الشمس ولا يوجد سحب تعمل على تشتتها.

ووجهت الهيئة نصائح للتخفيف من حدة هذا الارتفاع في الحرارة كما يلي:

1- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

2- عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال مثل زجاجات الكحول في السيارات وتركها في درجة حرارة عالية.

3- يفضل ارتداء ملابس قطنية فضفاضة.

4- الإكثار من تناول السوائل وخاصة المياه بعد الإفطار وخلال فترة الليل.

ويسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون معتدلا ليلا على كل أنحاء البلاد.

وتكون درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 40 درجة يوم الثلاثاء ثم 41 درجة يوم الأربعاء.

واعتبارا من يوم الخميس 6 مايو يحدث انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، معتدل ليلا على كل الأنحاء.

كانت هيئة الأرصاد قد أعلنت أنه من الممكن تخفيف الملابس بحيث لن تنخفض الحرارة بشكل كبير مرة أخرى.