شكرا لقرائتكم خبر عن لمجابهة كورونا.. محافظ القليوبية يتفقد منطقة الكورنيش (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، جولة تفقد خلالها إغلاق الكورنيش والحدائق والمتنزهات على مدار اليوم، بمدن بنها وكفر شكر والقناطر الخيرية وحي غرب شبرا الخيمة، الذي يوافق إجازة عيد شم النسيم، وذلك في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأشاد المحافظ، بالتزام المواطنين، وعدم التواجد بالشواطىء والحدائق خلال أعياد شم النسيم، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تداعيات المرحلة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى مراكز المحافظة، لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمنع إقامة اي احتفالات أو فعاليات جماهيرية خلال شم النسيم للحد من انتشار فيروس كورونا، مشددا على متابعة رؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية مدى الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية في جميع المنشآت العامة والحكومية ووسائل المواصلات العامة، مع استمرار تكثيف جهود النظافة والتطهير والتعقيم بالمنشآت العامة والحكومية بجميع مدن المحافظة.

ووجه «الهجان»، رؤساء المدن والأحياء بالمرور الدوري من خلال اللجان المعنية علي الكافتيريات والمولات التجارية وغيرها لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مع منع أى صور للتجمعات حرصا على سلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.

وجدد محافظ القليوبية مناشدته لكل المواطنين على مستوى المحافظة بأهمية استمرار الالتزام بإجراءات وقرارات الدولة وتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس كورونا محفزًا إياهم بأهمية الإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، مشيرا أنه لديه ثقة في وعي وحكمة المواطن وأن لديه قناعة بأهمية تلك الاجراءات المنفذة لحمايته وأهله ومجتمعه وأنه سيكون عاملًا مساعدًا وليس معوقًا لجهود الدولة التي لا تدخر جهدا في سبيل تحقيق أمن وسلامة الوطن والمواطنين وتسير في كل الإتجاهات توازيا ضمن خطة شاملة في هذا الشأن.

محافظ القليوبية يتفقد غلق الكورنيش ببنها وكفر شكر والقناطر الخيرية وحي شرق شبرا لمجابهة كورونا

محافظ القليوبية يتفقد غلق الكورنيش ببنها وكفر شكر والقناطر الخيرية وحي شرق شبرا لمجابهة كورونا

محافظ القليوبية يتفقد غلق الكورنيش ببنها وكفر شكر والقناطر الخيرية وحي شرق شبرا لمجابهة كورونا

محافظ القليوبية يتفقد غلق الكورنيش ببنها وكفر شكر والقناطر الخيرية وحي شرق شبرا لمجابهة كورونا

محافظ القليوبية يتفقد غلق الكورنيش ببنها وكفر شكر والقناطر الخيرية وحي شرق شبرا لمجابهة كورونا

محافظ القليوبية يتفقد غلق الكورنيش ببنها وكفر شكر والقناطر الخيرية وحي شرق شبرا لمجابهة كورونا

محافظ القليوبية يتفقد غلق الكورنيش ببنها وكفر شكر والقناطر الخيرية وحي شرق شبرا لمجابهة كورونا