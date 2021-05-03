شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى الأرز خلال شهر مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعى، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الأرز مراعاتها، خلال شهر مايو.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية فى عدد من التوصيات حيث تعتبر الفترة من 20 إبريل -10 مايو، هي الأنسب للزراعة، وحتى تتم هذه العملية على الوجه الأكمل فيجب أن يقوم المزارع بالإجراءات التالية :

1- شراء تقاوى الأصناف التى يرغبها المزارع وتكون التقاوى من مصدر موثوق فيه وفى حدود المعدل الموصى به وهو 30 -40 كجم للفدان للأصناف العادية التقليدية أو 10 كجم للفدان للهجين.

2- إختيار المشتل فى أرض جيدة وبجوار مصدر مياه الرى ومساحته حوالى 1-1.5 قيراط لكل فدان.

3- تحرث الأرض جيداً ثم تترك فترة قليلة للتهوية ثم يضاف سماد اليوريا أو سلفات النشادر بالمعدل الموصى به مع التقليب فى الأرض ثم التسوية ثم الغمر بالماء بعد إضافة السماد مباشرة.

4- تقسيم أرض الشتل إلى أحواض صغيرة مستطيلة ثم التسوية بالتلويط ثم إضافة كبريتات الزنك ( 1 كجم لكل قيراط مشتل).

5- يتم بدار التقاوى بالمشتل والتى تكون قد تم تجهيزها أثناء إعداد المشتل وذلك بنقع التقاوى قبل زراعتها لمدة 24-48 ساعة ثم كمرها لمدة يومين لحين التلسين ثم الزراعة فى وجود منسوب من المياه 2-3 سم بالمشتل.

6- وفى الفترة من 10 مايو إلى 15 يونيو يتم خلال هذه الفترة العناية بالمشاتل من حيث الرى ومقاومة الحشائش حسب الترتيبات التالية:

7- يستمر منسوب المياه بالمشاتل 2-3 سم بعد بدار التقاوى ولمدة خمسة أيام ثم تصرف المياه لمدة يومين ثم يعاد الرى مع مراعاة عدم جفاف أرض المشتل.

8- يضاف مبيد الحشائش الموصى به مخلوطا بالرمل نثراً باليد فى وجود المياه بالمشتل وذلك بعد 8-9 أيام من بدار التقاوى.

9-يتم أيضا خلال هذه الفترة تجهيز الأرض المستديمة للزراعة البدار والتسطير

11حرث الأرض جيداً والتهوية مع الإهتمام بالتسوية ويفضل استخدام الليزر.

12- يتم إعداد الأرض بنفس الطريقة للزراعة البدار

13- تتم الزراعة بتقاوى جافة وبالسطارات ثم الرى السريع كل 3-5 أيام لمدة 25 يوما ثم يبدأ الغمر المستمر.

14- إضافة السماد الآزوتى على ثلاث دفعات متساوية وتضاف الأولى معها الزنك قبل الغمر المستمر.