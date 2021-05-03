شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية: جهود مكثفة لتطعيم مرضي الكلي بلقاح كورونا في مستشفيات المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قيام الفرق الطبية المخصصة بتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد كوفيد ١٩، بتطعيم مرضي الغسيل الكلوي بوحدات الكلي الصناعي بمستشفيات الصحة بالمحافظة بلقاح كورونا، وذلك تزامناً مع تطعيم العاملين بالمنشآت الصناعية، والمواطنين بأماكن التجمعات ودار المناسبات، والتي إنطلقت فاعليتها اليوم للمرة الأولي بمحافظة الشرقية، وذلك تيسيراً على المرضي والمواطنين من مشقة السفر، وحفاظاً عليهم من هذا الوباء والإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف أنه تم التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التطعيم، وكذلك التأكد من قياس العلامات الحيوية للمرضي والمواطنين بعد التطعيم، وذلك في إطار خطة الدولة الوقائية، لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩

وقام وكيل الوزارة بالتأكد من انتظام العمل ببرنامج التسجيل الخاص بوزارة الصحة، والتأكد من تطعيم المواطنين من الفئات المستهدفة بصورة جيدة، وإتباع خطوط السير المحددة، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التطعيم، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم.

يذكر أن مواعيد العمل بمراكز التطعيم بالمحافظة، خلال شهر رمضان المبارك تبدأ من الساعة ٩ صباحًا وحتي الساعة ١٠ مساء، لافتا وتضم محافظة الشرقية عدد من مراكز التطعيم وهي «مكتب صحة ثان الزقازيق، والمركز الطبي ببلبيس، ومراكز طب الأسرة بالدميين، وأكياد البحرية، والصوالح بفاقوس، والمركز الطبي بأبوحماد، ومركز صحة الحي العاشر أ، ومركز صحة ٤٦ بالعاشر من رمضان، والمركز الطبي بأبوكبير، ومركز طب الأسرة ببرين، ووحدة طب الأسرة بهرية رزنة، وطحلة بردين بالزقازيق، وتخصيص مراكز بمستشفيات السعديين وههيا وديرب نجم والقنايات والحسينية وأولاد صقر ومنيا القمح المركزية»، ومن المقرر فتح ٥ مراكز أخرى للتطعيم خلال الأيام القليلة القادمة، ليصل الإجمالي ٢٤ مركز موزعة على مختلف أنحاء المحافظة، وذلك لمنع التكدس وتيسيرا على المواطنين.