شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة السويس» يتابع المرضى بأقسام العزل الداخلي بالمستشفى العام (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الدكتور إسماعيل الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالسويس بزيارة تفقدية لمستشفى السويس العام لمتابعة سير العمل والنظام العلاجى المرتبط بتنفيذ بروتوكولات العلاج داخل اقسام العزل بالمستشفى العام والاطمئنان على مخزون الأكسجين بالتانك.

كما اطمأن «الحفناوي» على الاهتمام بالنظافة وتواجد الفريق الطبى والالتزام ووجود الأدوية والمستلزمات الطبية، التي يحتاجها المرضى والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

يأتى ذلك في إطار اهتمام القيادات بأقسام العزل والمرضى المتواجدين بها وتوافر الأدوية المخصصة من وزارة الصحة لكل الفئات من المرضى وتوفير مستوى مناسب لتقديم الخدمة الطبية لمرضانا لحين تمام الشفاء .

الحفناوى يتابع المرضى بأقسام العزل الداخلى بمستشفى السويس العام

الحفناوى يتابع المرضى بأقسام العزل الداخلى بمستشفى السويس العام