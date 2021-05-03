شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة السويس» يتابع سير العمل بمركز لتلقي لقاح كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفقد الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس، الإثنين، مركز مبارك للمصل واللقاح، لمتابعة سير العمل بالمركز ومتابعة تطعيمات المواطنين المسجلين، والتأكد من جاهزية الفرق وتوافر كافة احتياجات المركز وازالة أي معوقات قد تواجه الفريق الطبي والإداري اثناء العمل.

واطمأن «الحفناوي» على الخدمات المقدمة لتسهيل إجراءات تطعيم المواطنين وإزالة أي معوقات لتفادي أي سلبيات تعطل العمل، حيث سيتم فتح مركزاً جديداً للمصل واللقاح لدعم زيادة تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا .

ووجه الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة جميع مواطني السويس للتسجيل عبر الموقع الإلكترونى لوزارة الصحة لتلقى لقاح كورونا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والفريق الطبى، وذلك حرصًا على سلامتهم وسلامة أسرهم والحد من انتشار الفيروس.

الحفناوي يتابع سير العمل بمركز مبارك للمصل واللقاح ، ويناشد مواطني السويس بالتسجيل في موقع وزارة الصحه للتطعيم ضد فيروس كورونا

الحفناوي يتابع سير العمل بمركز مبارك للمصل واللقاح ، ويناشد مواطني السويس بالتسجيل في موقع وزارة الصحه للتطعيم ضد فيروس كورونا

الحفناوي يتابع سير العمل بمركز مبارك للمصل واللقاح ، ويناشد مواطني السويس بالتسجيل في موقع وزارة الصحه للتطعيم ضد فيروس كورونا