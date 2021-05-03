شكرا لقرائتكم خبر عن المنوفية تشنّ حملات مكثفة لمتابعة تنفيذ إجراءات كورونا (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، الإثنين، حملة مكثفة بالتنسيق مع شرطة المرافق والجهات الأمنية للتفتيش على المحال التجارية والورش والكافيهات والمواقف، ورفع وإزالة كافة الاشغالات بالشوارع بنطاق المدينة.

أسفرت الحملة عن تحرير 13 محضر غرامات فورية لغير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتنبيه على المواطنين بارتداء الكمامات والالتزام بمواعيد الغلق المقررة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وفى منوف، قام رئيس المدينة بالمرور الدوري على المقاهى والكافيهات لمتابعة مدى التزام المقاهي والكافيهات بالتعليمات والضوابط المقررة لعملها ومنع تداول الشيشة ورفع الإشغالات ومتابعة غلق المحلات التجارية وتم تحرير عدد ١٠ محاضر عدم ارتداء الكمامة و١٠ محاضر إشغال وتم التنبيه بالالتزام بقرارات رئيس مجلس الوزراء.

فيما تم المرور على المقاهي والكافيهات بالوحدة المحلية بسدود وتم ضبط عدد (٤) شيش وجارى المتابعة المستمرة لتطبيق القانون على المخالفين، وفى نطاق مركز قويسنا تم تنظيم حملة مكبرة بإشراف رئيس المدينة وبالتنسيق مع مركز الشرطة وقسم الحماية المدنية لمنع التجمعات بالحدائق العامة وغمرها بالمياه لمنع أية تجمعات تطبيقاً للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كما تم في مركز الباجور شن حملة ليلية برئاسة رئيس المدينة للتعامل الفوري مع الإشغالات والمرور على الكافيهات ووسائل المواصلات لمتابعة الإجراءات الاحترازية.

وقام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بحملات مكثفة للتفتيش على رخص المحال ومتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية بقري المركز وأسفرت الحملات عن تحرير ١٢ محضر لمحال تدار دون ترخيص وعدد ١٥ محضر عدم ارتداء الكمامة و١١ محضر إشغال طريق وتم التعامل الفورى لرفع ٢٠ إشغال متحرك وغلق ملعب خماسي لوجود تجمعات وعدم ارتداء الكمامة الطبية وكذا متابعة سيارات الأجرة، وفي نطاق الوحدة المحلية لمدينة السادات تم المرور على الكافيهات بكفر داوود والطرانة والاخماس وضبط 24 شيشة وتم التحفظ عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية فضلاً عن التفتيش على السيارات القادمة إلى مدينة السادات للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة من عدمه وتم تحرير عدد 24 مخالفة عدم ارتداء الكمامة.

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية في تصريحات صحفية، على استمرار تنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحد من انتشار العدوى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.