شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام 200 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملات بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام مسؤلى الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، الإثنين، بالمرور على المطاعم ومحال "التيك واي"، للتأكد من المنتجات المعروضة للمواطنين، أسفرت الحملة عن إعدام ما يقرب من ٥٠ كيلو لحوم مصنعة غير صالحة للاستخدام الآدمي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شن حي غرب بشبين الكوم حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات من أمام المحال ومن على الأرصفة بشوارع سعد زغلول والسلطان حسين وجمال عبدالناصر القبلي وذلك لتوسعه الشارع وتحقيق الانضباط وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ عدد ٢٨ حالة إزالة فورية، و٣٢ حالة ضبط، وتحرير ٢٣ محضر إشغال طريق، وإزالة سرادق خاص بأحد المطاعم دون ترخيص تطبيقا للإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات.

وفى مركز الباجور، تم تنظيم حملة تفتيشية مكبرة بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري والتموين والصحة للمرور على المطاعم والمحال العامة بنطاق المدينة، أسفرت عن تحرير 14 محضر صحة وإعدام 150 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين .