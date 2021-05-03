شكرا لقرائتكم خبر عن اختفاء مظاهر الاحتفال بشم النسيم في الوادى الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إنه تم غلق جميع الحدائق والمنتزهات العامة على مستوى المحافظة، خلال أعياد شم النسيم، حفاظا على سلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا، وتم التشديد على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالتزامن مع زيادة أعداد الإصابات خلال الفترة الحالية

وشهدت شوارع محافظة الوادي الجديد، حالة من الهدوء وسط اختفاء تام للمظاهر السنوية لاحتفالات شم النسيم، وذلك جراء صيام شهر رمضان الكريم وارتفاع درجة الحرارة، بالإضافة إلى إغلاق كافة الحدائق والمتنزهات العامة والأندية ومراكز الشباب لضمان عدم حدوث تجمعات أو تزاحم في ظل انتشار فيروس كورونا.