شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يتابع أعمال تطعيم عمال النظافة بلقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، الإثنين، أعمال تسجيل وتطعيم عمال النظافة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم والأحياء التابعة لها، ضد فيروس كورونا المستجد، والتي بدأت اليوم بمقر مجلس المدينة، بحضور الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، والأستاذ أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم.

قدم محافظ الفيوم تهنئته لجميع الحضور بمناسبة عيد العمال، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد تحسناً كبيراً في عملية صرف مستحقاتهم المالية.

وثمن «الأنصاري» الدور الكبير لعمال النظافة في الحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة، وتعاملهم مع مخلفات خطرة مما يتطلب توفير الحماية اللازمة لهم وتطعيمهم ضد الإصابة بفيروس كورونا كونهم عرضة أكثر من غيرهم للإصابة، مشدداً أن التطعيم لا يعني التهاون في تنفيذ الإجراءات الاحترازية من تباعد وارتداء الكمامات.

وطمأن محافظ الفيوم، جميع عمال النظافة، بأن اللقاح آمن تماماً، مشيراً إلى تلقيه اللقاح في شهر مارس الماضى، ولولا هذا الأمر لتناول جرعة اللقاح أمامهم الآن، مطالباً الجميع بدعوة زملائهم للحصول على اللقاح حفاظاً على سلامتهم وسلامة المخالطين لهم.

وأكد محافظ الفيوم أن جميع عمال النظافة الذين يقومون برفع المخلفات الصلبة سيتم تطعيمهم طبقاً لبروتكولات وزارة الصحة والسكان، لافتاً إلى البدء بعمال مجلس مدينة الفيوم، ثم باقي المراكز، وكذا تطعيم موظفي الادارات المحلية من الفئات المستهدفة التي تتعامل بصورة مباشرة مع الجمهور، والعاملين بالمديريات والقطاعات الخدمية المختلفة.

وحذر محافظ الفيوم من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية في ظل الارتفاع المتزايد في أعداد المصابين بالفيروس، مؤكداً ضرورة الحرص المتناهي لضمان السلامة للجميع، واختتم المحافظ كلمته بتقديم التهنئة الإخوة المسيحيين بعيد القيامة وعيد شم النسيم، معرباً عن تهنئته للجميع بقرب حلول عيد الفطر المبارك، داعياً المولى القدير أن يحفظ مصر وأهلها وجميع أبناء محافظة الفيوم من كل مكروة وسوء.

جدير بالذكر أن عدد عمال النظافة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم والأحياء التابعة 400 عامل، بدأت اليوم عملية تسجيلهم وحصولهم على لقاح كورونا.