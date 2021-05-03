شكرا لقرائتكم خبر عن نشوب حريق في أرض شركة بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشب حريق، اليوم الاثنين، في أرض شركة النحاس المصرية بمنطقة حجر النواتية بطريق محور المحمودية شرق الإسكندرية.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة إخطارا يفيد نشوب حريق بشركة النحاس المصرية بحجر النواتية، وانتقل ضباط القسم وقوات إدارة الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، فيما دفعت مديرية أمن الاسكندرية بقوات الحماية المدنية وجارى السيطرة على النيران وإخمادها.

وتبين من المعاينة نشوب حريق بهيش وبوص وبعض المخلفات بأرض شركة ومصانع النحاس المصرية، التابعة لقطاع الأعمال العام، ما أدى لتصاعد ألسنة النيران والدخان، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وتواصل قوات الحماية المدنية محاصرة النيران ومنع امتدادها حتى الآن.

صور.. نشوب حريق بأرض شركة النحاس شرق الإسكندرية

صور.. نشوب حريق بأرض شركة النحاس شرق الإسكندرية

صور.. نشوب حريق بأرض شركة النحاس شرق الإسكندرية

صور.. نشوب حريق بأرض شركة النحاس شرق الإسكندرية

صور.. نشوب حريق بأرض شركة النحاس شرق الإسكندرية